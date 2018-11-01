Эдуард Мацаберидзе впервые попал в эфир после лечения от рака

Звезда сериала "Сладкая жизнь" посетил шоу "Вечерний Ургант". Это событие телеведущие отметили совместным фото для Instagram.

Эдуард Мацабердзе объявил о своей болезни в мае 2018 года - медики диагностировали у него лимфому. С тех пор он посвящал все свое время лечению. За полгода актер пережил несколько курсов химиотерапии. Последний закончился в сентябре. Эдуард Мацаберидзе похвастался значительным прогрессом. Медики заметили многократное уменьшение опухоли и очищение костного мозга. Кроме того, у комика отрасли брови.

Впервые после начала процедур Эдуард Мацаберидзе выбрался в телевизионный эфир. И сразу попал на престижную программу. Иван Ургант анонсировал его появление на телеэкранах вечером 1 ноября. Они сфотографировались перед выходом в студию, мужественно сжимая кулаки.

Стоит отметить, что Эдуард Мацаберидзе начал работать над новым проектом вместе с коллегами по шоу "Еда, я люблю тебя". Он объединился с Николаем Камкой и "отжали" у Владимира Дантеса "Канал маминой подруги" на YouTube. Юморист пообещал подписчикам создавать разнообразный контент для разных возрастов.



