Сестры Кардашьян нарядились на Хэллоуин «ангелами» Victoria`s Secret

Ким Кардашьян и ее сестры Кайли, Кортни, Кендалл и Хлои устроили откровенную фотосессию в честь Дня всех святых, когда взрослые и дети наряжаются в разные костюмы и веселятся. «Семейка» Кардашьян решила отказаться от привычных образов ведьмочек и медсестер, в этот раз сестры превзошли все ожидания.

Сестры Кардашьян известны своей внешностью, каждая из девушек имеет разную фигуру. В этот раз они объединились и сразили Сеть своими нарядами на Хэллоуин. Сестры Кардашьян нарядились «ангелами» популярного бренда нижнего белья Victoria`s Secret.

Кортни Кардашьян выбрала нижнее белье с поясом для чулок. Ким Кардашьян надела откровенное бикини. Кайли Дженнер надела телесного цвета лиф и облегающие прозрачные лосины, украшенные камнями. Как считют пользователи, она выбрала более скромный наряд, чтобы скрыть недостатки фигуры, которые могли возникнуть после родов.

Кендалл Дженнер выбрала комплект «невесты», у нее было кружевное белье. Хлои Кардашьян последовала примеру своей сестры Ким и выбрала откровенное бикини. Пользователи пришли в восторг от нарядов сестер Кардашьян. По мнению комментаторов, девушки «взорвали» Instagram и снова стали самыми обсуждаемыми персонами Сети.