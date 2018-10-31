«Замена Волочковой»: Стас Костюшкин сел на шпагат

Певец опубликовал у себя в Instagram новое видео. На нем Костюшкин показал фрагмент своей тренировки из спортивного зала.

Стас Костюшкин известен не только своими певческими способностями. В российском шоу-бизнесе артист отличается спортивным телосложением и накаченным телом. Ради такой формы Костюшкину приходится часто заниматься спортом. Как оказалось, певец не только занимается силовыми тренировками, также в его программе есть и растяжка.

На видео Костюшкин сел на шпагат. В описании певец пошутил о том, что он «не хуже» Волочковой. Как известно, балерина Анастасия Волочкова славится своими «фирменными шпагатами», которые та демонстрирует не только во время тренировок, но и во время путешествий и прогулок.

«Замена Волочковой», - шутят комментаторы и отмечают, что Костюшкину удалось выполнить сложный для многих мужчин трюк. Некоторые вспомнили, что певец уже показывал растяжку. Ранее Костюшкин уже показывал видео со своим шпагатом. Поклонники упрекнули певца в «неоригинальности», так как артист попытался удивить фанатов тем, что они уже видели.