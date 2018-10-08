На видео филиппинского актера случайно попала обнаженная подружка

Сегодня, 02:30 \\ Шоу-бизнес

Филиппинец Сезар Монтано записывал поздравительное видео для своего фаната, но в кадр случайно попала голая девушка.

Филиппинская звезда Сезар Монтано сделал поздравительное видео для своего поклонника, которое оказалось более пикантным, чем планировалось. Артист просто хотел записать поздравительную речь с Днем рождения. Видеооткрытка предназначалась Кагаве Крису Моралесу, который является самым преданным поклонником Сезара.

Пока Монтано говорил поздравительную речь, на заднем плане появилась абсолютно голая девушка, вышедшая из душа. Незнакомка не обратила внимание, чем занимается актер. Она взяла полотенце и вышла из кадра. Монтано не знал, что на его видео присутствует такой сюрприз, поэтому спокойно выложил его в Facebook. Однако, через некоторое время контент был удален.

Сезар Монтано в Филиппинах настоящая звезда. Он проводит много времени на съемках фильмов, ведет передачи на местном телевидении. Сезар не только снимается сам, но и выступает режиссером или продюсером некоторых картин.

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Автор - Антон Словацкий
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