У беременной Тодоренко состоялось приятное интервью с Юрием Дудём

Регина заверила читателей, что вскоре запись беседы они увидят в программе «ВДудь».

На своей странице в соцсети Регина сообщила читателям, что во время интервью Дудь ей наговорил много приятных комплиментов, оценил программу и её коллег. Некоторые читатели предположили, что Юрий пожалел беременную телеведущую и не стал задавать ей свои фирменные скандальные вопросы, как другим женщинам. Тодоренко спросила у своих подписчиков: хотят ли они, чтобы состоялась встреча с Дудём в рамках программы «Пятница с Региной».

Многим понравилась эта идея и они посоветовали телеведущей выйти на эфир в таком же виде, в каком она предстала в публикации – в банном халате, тюрбане и с игуаной на руках. Некоторые крайне отрицательно отнеслись к приглашению Юрия на эфир. Они заявили, что такая практика – хождение телеведущих друг к другу в гости, ни к чему хорошему не приведёт.