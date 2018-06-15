Дана Борисова через суд потребует у бывшего мужа алименты на дочь

Телеведущая намерена в корне изменить ситуацию и не платить, а получать деньги для ухода за ребенком. Вместе с юристами она готовит иск.

Уже длительное время Дана Борисова конфликтует с бывшим мужем Максимом Аксеновой из-за дочери Полины. Ссоры то вспыхивают, то затихают. Отец перехватил опеку над девочкой, когда знаменитость страдала от наркотической зависимости. Дана Борисова прошла лечение в одной из клиник Таиланда. Однако Максим Аксенов убедил суд обязать бывшую супругу выплачивать алименты.

Со временем телеведущая заслужила доверие своей дочери и общественности. Полина начала проводить больше времени с мамой на родине и в зарубежных поездках. А недавно и вовсе переехала к ней жить на новую квартиру в элитном районе. Ради этого Дана Борисова обустроила свое жилище. В частности, детскую комнату. Она призналась СМИ, что самыми дорогими являются шторы. Они обошлись звезде почти в 500 тысяч рублей.

Несмотря на это, Дана Борисова по-прежнему вынуждена платить алименты. Адвокат рассказал программе "Светская хроника", что вскоре знаменитость потребует выплат от Максима Аксенова через суд. Юристы намерены доказать, что Полина фактически проживает с матерью и ходит в школу рядом с её домом. Семья нуждается в средствах на различные кружки, спортивные и обучающие занятия.