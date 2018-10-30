«Мягкая сила»: Милана Тюльпанова стала ведущей шоу о сильных женщинах

После скандального развода с футболистом Александром Кераковым девушка смогла найти силы для борьбы за сына. Теперь Милана Тюльпанова вернулась в работу и уже готовится предстать перед поклонниками в образе телеведущей.

У себя в Instagram Милана Тюльпанова уже несколько раз показывала кадры со съемок. Теперь же звезда рассказала, что первый блок шоу о сильных женщинах уже отснят. Милана Тюльпанова опубликовала промо-ролик к проекту и отметила, что премьера шоу «Мягкая сила» состоится 10 ноября на телеканале «78» (местный канал в Петербурге).

В промо-ролике Милана Тюльпанова показана в разных образах. Сначала девушка выглядит очень мягкой и нежной. Однако потом Тюльпанова будто бы берет себя в руки и становится сильной, вместе с этим меняется и ее образ. Известно, что в первом блоке шоу о сильных женщинах девушка будет общаться с Ксенией Собчак, Любовью Успенской и многими другими.

В комментариях пользователи пишут, что будут рады увидеть Милану Тюльпанову в новом для нее образе. Поклонники рады наблюдать за личностным и карьерным ростом девушки, которая оказалась в эпицентре скандала из-за своего теперь уже экс-мужа Александра Кержакова. Теперь же Тюльпанова стала ведущей шоу и будет пытаться оправиться после скандалов и судебных дрязг.