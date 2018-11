«Мягкая сила»: Милана Тюльпанова стала ведущей шоу о сильных женщинах

View this post on Instagram

@78_channel (@make_repost) ・・・ Хрупкая и нежная👩🏻, но может быть по-настоящему сильной 💪 Это навык или талант? . ⚡️⚡️Не пропустите премьеру на Телеканале 78 — программу «Мягкая сила» с Миланой Тюльпановой.