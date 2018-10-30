«Кати рядом нет»: Гоген Солнцев «ушел в отрыв» после исчезновения престарелой жены

Шоумен жаловался, что операции по изменению внешности плохо повлияли на его супругу Екатерину Терешкович. После «пластики» жена Гогена Солнцева стала реже о нем заботиться, давая мужчине поводы для ревности.

История Гогена Солнцева и его престарелой жены Екатерины Терешкович получила массовую огласку после того, как шоумен и его супруга стали активно ходить на шоу и рассказывать там о своей жизни. Шоумен и его избранница проверили чувства на детекторе лжи, а также обсудили все недомолвки в студиях Шепелева и Малахова. Потом Екатерина Терешкович сделала пластические операции и изменилась до неузнаваемости. Жена Гогена Солнцева заметно помолодела, но многие заметили, что после «пластики» ее глаза стали смотреть «в разные стороны».

Теперь же Гоген Солнцев опубликовал в своем Instagram новый снимок. На нем он запечатлен в карнавальном наряде. «Кати рядом нет», - написал Солнцев под фото и отметил, что несмотря на все неурядицы «празднику быть». Шоумен недвусмысленно намекнул на проблемы с Терешкович, указав о том, что годы и нагрузки на организм дают свое.

Пользователи не могут понять, куда пропала жена Солнцева и будет ли продолжение этой телеэпопеи. По мнению фанатов, шоумен обижен на свою возлюбленную, поэтому «ушел в отрыв» и будет веселиться даже после скандального исчезновения своей престарелой жены.