"Кобзон фонд" превратит имя певца в товарные знаки

Организация подала в Роспатент заявку на регистрацию трех новых брендов. Об этом рассказала генеральный директор Юлия Дорохова.

"Культурный фонд Кобзона" решил защитить известное имя покойного певца и его вдовы от незаконного использования. Пока сотрудники не замечали упоминание Иосифа Кобзона на афишах без ведома его близких. Однако "Кобзон фонд" пытается пресечь подобные попытки в будущем.

Права умершего артиста и его супруги защитят при помощи товарных знаков. Словосочетания "Иосиф Кобзон", "Нелли Кобзона", а также "Иосиф Давидович Кобзон" превратили в именные бренды, оберегаемые законом. Журналисты агенства "Москва" получили в доказательство документы, предназначенные для регистрации. В фонде подчеркнули, что пока не собирается выпускать товары под этими марками.

Около месяца назад увековечить память об Иосифе Кобзоне решил и "Аэрофлот". Российская компания заявила, что назовет в честь исполнителя новую модель самолета.