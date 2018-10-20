Ксения Бородина рассказала о жестоком наказании учителя за жвачку

Во втором классе телеведущая была вынуждена отрезать волосы из-за поступка школьного педагога. Такой историей она поделилась с подписчиками Instagram.

Ксения Бородина рассказала о преимуществах и недостатках пышной прически её старше дочери Маруси. Как отметила звезда шоу "Дом-2", с длинными локонами приходится много возиться. Особенно, на отдыхе. Это едва ли компенсирует их красота. Ведущая отметила, что волосы всегда можно укоротить.

В девятилетнем возрасте у Ксении Собчак тоже были роскошные волосы. Их испортило жестокое наказание одного из учителей. Женщина возмутилась, что школьница жевала жвачку на уроке, и потребовала её выплюнуть. После этого учительница взяла липкую резинку и приклеила её к волосам ученицы. Просто так жвачку убрать не удалось - пришлось устранять вместе с прической. Ксения Бородина отметила: несмотря на шок, волосы отросли быстро. Она пошутила, что с зубами такой фокус не получается.