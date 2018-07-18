Георгий Штиль из «Улицы разбитых фонарей» женился на враче, лечившей его первую жену от рака

Актер и его первая супруга прожили в браке 40 лет, у женщины был диагностирован рак, его побороть она сумела. Вскоре жена Георгия Штиль оказалась парализованной из-за инсульта, перед смертью женщина просила мужа не оставаться в одиночестве.

Георгий Штиль – известный актер, на его счету около 150 ролей. Многим он запомнился по легендарному сериалу «Улицы разбитых фонарей». Актер любил пробовать себя в разных образах, он брался за комедийные роли, но не отказывался и от драмы. Еще в молодости Георгий Штиль познакомился с девушкой по имении Римма, она стала его женой.

Супруга актера была бездетной, но брать ребенка из детдома Штиль не захотел. Первая жена артиста смогла перебороть рак, тогда ее лечила врач по имени Лиана. После онкологии супруга Штиля была разбита инсультом, актер помогал ей всем, чем мог. Однако, женщина скончалась. После смерти первой жены Георгий Штиль был убит горем, как вдруг его пригласили на дачу. Подруга актера послала за ним свою знакомую, ей оказалась врач, лечившая первую жену Штиля от рака.

С Лианой у Георгия Штиля завязались отношения. Ему было 75 лет, он понял, что снова влюбился. В итоге, актер женился на враче, лечившей его первую жену от рака. Вместе с Лианой Штиль уже 11 лет. Актер из «Улицы разбитых фонарей» счастлив, что смог встретить любовь после большой утраты. Своей историей Георгий Штиль поделился на шоу «Судьба человека».