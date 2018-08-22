Против Вайнштейна подали в суд за домогательства к несовершеннолетней‍

Иск поступил от бывшей польской фотомодели. Она заявила, что продюсер неоднократно пытался добиться от нее сексуальной близости, ее слова передает крупное информационное агентство New York Post.

Согласно сообщению от корреспондентов издания, женщина обратилась в суд, который расположен в районе Манхэттен. В поданном иске она указала, что познакомилась с Харви Вайнштейном еще в 2002 году, и тогда ей было всего лишь 16 лет. Это произошло на какой-то вечеринке, так что им удалось пообщаться. Будущая жертва рассказала ему, что хочет стать актрисой, и он предложил помощь.

Продюсер предложил ей встретиться за обедом через несколько дней, однако сам повез ее к себе домой. По ее словам, там он силой пытался вступить с ней в половой контакт, предлагая взамен карьерный рост. Фотомодель не согласилась на такую сделку и смогла дать отпор нападавшему, чем и привела его к ярости.

Тем не менее, после этого он так и не оставил свои попытки добиться близости с несовершеннолетней. Вайнштейн продолжал приставать к ней еще на протяжении десяти лет. За эти домогательства она и подала против него в суд, считая, что он должен заплатить за преступления против нее.

Скандал с домогательствами вокруг имени Харви Вайнштейна разгорелся еще в 2017 году, после чего его карьера резко начала терпеть крах. В домогательствах его обвинили десятки женщин, в их числе оказалась даже знаменитая голливудская актриса Гвинет Пелтроу.