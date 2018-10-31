Иранская «копия» Джоли показала свой жуткий образ на Хэллоуин

Иранская модель шокировала поклонников своим страшным образом на Хэллоуин.

Молодая девушка из Ирана по имени Сахар Табар прославилась тем, что сделала более 50 пластических операций и похудела на 40 килограммов, чтобы выглядеть как кумир её детства Анджелина Джоли. Теперь Сахар снова напугала поклонников своим жутким образом на Хэллоуин. Девушка сделала ужасающий грим и надела парик с рыжими волосами, а фото было запечатлено в мусорном баке.

Сама Табар признается, что очень любит экспериментировать со своей внешностью. Более того, сейчас иранская «копия» Джоли является одной из самых популярных моделей-фриков мира.