Максим Галкин проиграл школьнику в рэп-батле на собственном шоу

Подросток обозвал телеведущего "Шпаргалкиным". Видеозапись шуточного состязания знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram.

Максим Галкин на собственном шоу "Лучше всех" вызвал на рэп-батл участника по имени Никита. Для поединка юморист нарядился в духе хип-хоп культуры: в рэперскую кепку, яркий пиджак и золотую цепь. Антураж батла дополнили зрители разных возрастов, реагировавшие на "панчи" оппонентов.

Взяв первое слово, Максим Галкин обратил внимание на юный возраст соперника, обязывающий его получать среднее образование. Однако школьник не смутился и парировал высказывания ведущего. Он назвал себя "новой школой", а самого Максима Галкина раскритиковал за невыполненное домашнее задание для прошлого батла - на состязании с Бастой артист не выучил текст и читал со смартфона.

Пользователи социальной сети пришли к выводу, что Максим Галкин проиграл соревнование. Комментаторы высоко оценили талант Никиты и дали телеведущему советы по более уверенной читке.



