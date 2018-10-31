Поклонники перепутали Лазарева с Басковым на обложке журнала

Сергей Лазарев сфотографировался для журнала «Теленеделя», но узнать певца смогли не все поклонники.

На странице исполнителя в Instagram появилась публикация, в которой он поделился с поклонниками информацией о своём новом интервью. Сергей Лазарев не только рассказал о том, как изменилась его жизнь после рождения сына, но и стал лицом издания первой недели ноября.

Однако разглядеть своего кумира смогли далеко не все поклонники. Многие из них удивились, почему на обложке журнала изображён Николай Басков, а интервью давал Сергей Лазарев. Некоторые из них честно признались, что перепутали исполнителей, и смогли отличить певцов только после просмотра всех фотографий.

Некоторые из фанатов обвинили в этом редактора, занимавшегося обработкой фото. Они уверены, что излишняя ретушь смазала черты лица Сергея, из-за чего он утратил свою индивидуальность. Сам певец отметил, что дал большое интервью, которое будет интересно многим его поклонникам.