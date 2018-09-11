Надежда Михалкова не пускает детей на свои спектакли

Активные Нина и Ваня способны разнести половину зала. Что однажды успешно доказали.

Надежда Михалкова после развода с Резо Гигинеишвили воспитывает двух детей от брака самостоятельно. 7-летняя дочь и 5-летний сын оба являются лидерами, но каждый по-своему. Если Нина откровенный тиран, то Иван добивается желаемого непреклонным упрямством. Характеры детей периодически приводят к родственным конфликтам. Один из них произошел на репетиции спектакля, который поставила именитая мама. Из-за переполоха Надежда Михалкова вывела расшалившихся детей из зала и зареклась пускать их обратно. С тех пор режиссер держит свое слово, несмотря на мольбы ребят.

Знаменитость во время интервью рассказала о своем методе воспитания отпрысков после развода. Она уверена, что переживания ребенка невозможно унять игнорированием или простым словесным утешением. Надежда Михалкова старается разделить проблему и дать полезный совет. Несмотря на заботу, она отказывается жертвовать своим покоем ради детских капризов. Режиссер приучила Нину и Ваню не будить её раньше времени и предоставлять время для полноценного отдыха. Тогда и совместный досуг станет более продуктивным. Таким секретом Надежда Михалкова поделилась с журналистами издания Woman`s Day.