Ирена Понарошку похвасталась выросшей грудью

После вторых родов формы телеведущей радуют не только ребенка, но и взрослых поклонников. По этому поводу знаменитость опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram.

24 октября Ирена Понарошку родила второго сына. Практически до самых родов она скрывала свою беременность от широкой общественности. Однако теперь она без стеснения хвастается радостью материнства. Одной из них стала выросшая грудь.

Телеведущая похвасталась "двумя новостями", которые стали выглядеть куда привлекательнее. Саму себя Ирена Понарошку шутливо обозвала Веселым Молочником. Подписчики остались довольны постом. Некоторые похвалили автора за жизнерадостный настрой. Другие вспомнили свои истории о состоянии груди после родов.

Ранее Ирена Понарошку жаловалась, что после первых родов не могла сбросить лишние килограммы. Теперь она намерена воспользоваться предыдущим опытом и сосредоточиться на малыше, позабыв об изнурительных попытках похудеть.







