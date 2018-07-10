Басков не признал будущего ребенка Лопыревой

Даже если модель действительно беременна, то от другого мужчины. Певец в личной жизни бывшей избранницы не участвует.

Несколько недель назад поклонники пары заподозрили, что Виктория Лопырева находится в положении. Знаменитость перестала публиковать в Instagram новые фотографии своей фигуры, ограничиваясь старыми снимками и крупными планами. Некоторые звезды таким образом скрывают будущего ребенка от широкой общественности.

Главным претендентом на отцовство тут же стал Николай Басков, который официально расстался с Викторией Лопыревой в январе текущего года. А до этого пара едва ли не оформляла брак. Сам Николай Басков своей ответственности за возможное состояние модели не признал. Напротив, он заявил "Комсомольской правде", что практически не встречается с Викторией Лопыревой, сохраняя телефонную связь. Исполнителя обрадует подтверждение слухов. Однако лично Николай Басков интересоваться состоянием бывшей возлюбленной не намерен.