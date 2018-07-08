Звезду "Пиратов Карибского моря" обвинили в сексуальных домогательствах

В зарубежном кинематографе вновь разгорелся скандал.

Сообщается, что накануне в зале судебных заседаний звезду "Пиратов Карибского моря" Джеффри Раша обвинили в сексуальных домогательствах. Это сделала актриса из Австралии Эрин Норвилл. К слову, она это сделала еще год назад, правда, анонимно в издании The Daily Telegraph, но тогда актёр опроверг все сказанное, назвав заявление ложью.

Однако в этот раз девушка не побоялась рассказать правду и поведала, что в 2015 году при подготовке спектакля "Король Лир" Раш совершенно осознанно трогал её грудь. Эрин отметила, что была очень напугана действиями исполнителя роли капитана Барбоссы. Кроме того, стало известно, что Джеффри во время репетиций он позволял себе комментарии касаемо её внешности, называя актрису "вкусной" и время от времени облизывая свои губы.

Сам актёр отказывается признавать себя виновным и заявляет, что просто играл роль отца, потерявшего дочь. Норвилл уточнила, что долго скрывала происходящее, так как у Раша было большое влияние в театральной сфере.