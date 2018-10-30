Распутина продемонстрировала свои формы на пляже

53-летняя певица порадовала поклонников своим снимком в откровенном купальнике.

Алла Агеева, известная в творческом мире как Маша Распутина, показала своим фанатам, как надо выглядеть в 53 года. Снимок певицы был сделан на пляже, во время отдыха. На нем Маша одета в бикини, демонстрируя свое прекрасное тело. Фото звезда опубликовала в своем Instagram.

Поклонники Распутиной не оставили снимок без внимания. На певицу посыпались тонны комплиментов. Все особо отмечали, что у артистки «прекрасная фигурка», что в свои 53 она выглядит как «18-летняя девушка». Фанаты сошлись на том, что Маша Распутина показала всем пример для подражания. Сама звезда никогда не отрицала, что периодически пользуется услугами пластических хирургов. Кроме этого, она соблюдает строгие диеты, старается не пропускать походы в тренажерный зал. Косметологи помогают Маше сохранять кожу в идеальном состоянии.