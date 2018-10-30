Андрей Гайдулян осудил бывшую жену за обвинения в предательстве

По словам актера, Диана Очилова ввела его поклонников в заблуждение. Так он рассказал во время обсуждения ситуации на Instagram.

Накануне Андрей Гайдулян выложил на своей странице совместную фотографию с новой избранницей, которая стала Александра Велескевич. Подписчики тут же забросали автора обвинениями в предательстве. По информации комментаторов, бывшая жена заботилась о звезде "Универа" во время лечения от рака - поэтому Андрей Гайдулян находится перед ней в неоплатном долгу. Но недавно Диана Очилова заявила в СМИ, что уличила благоверного в измене ещё до развода. Именно этот рассказ стал поводом для критики.

Андрей Гайдулян неожиданно отписался в комментариях. Он осудил бывшую супругу за недостоверные высказывания в телеэфире. По мнению актера, Диана Очилова намеренно выносит сор из избы, чтобы опорочить его публично. Как намекнул Андрей Гайдулян, правда куда глубже. Однако сам он не намерен раскрывать подробности семейной жизни, как это делает экс-супруга. Знаменитость подчеркнул, что и сам немало сделал для Дианы Очиловой.

Напомним, пара прожила в браке около года и разошлась в 2017-м. Этому предшествовали семь лет отношений. Но спустя 3 месяца после развода он показался на публике в сопровождении новой девушки - Александры Велескевич.



