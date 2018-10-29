Друзья Сергея Шнурова: "Он встречался с Абрамовой во время брака с Матильдой"

После неожиданного бракоразводного процесса лидера группы "Ленинград" открылись новые подробности его личной жизни.

Так, после того, как Сергей Шнуров расстался с Матильдой, спустя месяц певец появился в компании с Ольгой Абрамовой. Источники сразу же заявили о скорой женитьбе знаменитости. Церемония бракосочетания ранее была назначена на 17 ноября, однако пара решила не ждать так долго и обменялась кольцами уже 20 октября.

Процесс проходил в строгой секретности, а влюбленные попали в зал через чёрный вход. Учитывая, что ранее никому не было известно о знакомстве и развитии отношений молодожёнов, многие были удивлены. Однако друзья Шнурова рассказали, что он встречался с Ольгой в течение последнего года, то есть ещё во время брака с Матильдой.

Примечательно, что экс-супруга знала об этом, но молчала, вероятно, для сохранения семьи. Однако чуть позже Шнурова не выдержала и сама решила искать отношения на стороне, в итоге супруги расстались.