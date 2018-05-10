Звезда популярного молодёжного сериала "Универ" рассказала о взаимоотношениях с возлюбленным накануне наступления холодов.

Так, на своей странице в социальной сети Instagram Мария Кожевникова поведала о ссоре с мужем из-за зимней резины. Глава семейства настаивал на том, что пришло время для того, чтобы "переобувать" колёса, а актриса парировала тем фактом, что ещё рано, так как наблюдается бабье лето, а температура воздуха не опускалась ниже 16 градусов тепла.

Однако супруг Марии оставался непреклонен, поэтому она проявила женскую мудрость и уступила мужу, о чём, как заявляет сама Кожевникова, не пожалела - утром она проснулась и увидела улицы, припорошенные снегом. Депутат подумала, что очень любит своего мужчину и является самой счастливой.

Поэтому в публикации она призвала своих поклонниц ценить свою вторую половину и доверять ей. В комментариях её похвалили за мудрость и мужа Марии за дальновидность, отмечая, что в первые дни снега город застывает в пробках как раз из-за того, что у большинства автомобилей не сменена резина.