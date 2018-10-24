Солист Ramstein Тилль Линдеманн забрал Светлану Лободу после операции в Москве

Пара в сопровождении многочисленной свиты отправилась отмечать выздоровление певицы в ресторан. Об этом пишут столичные СМИ.

Накануне медики Боткинской больницы выписали Светлану Лободу, которая пережила операцию на почках. Из лечебного заведения исполнительницу забрал лично Тилль Линдеманн. Напомним солиста Ramstein подозревают в отцовстве младшей дочери Светланы Лободы. Девочка появилась на свет вскоре после тесного общения музыкантов и получила подозрительное имя - Тильда. Сама певица личность папы не раскрывает.

Слухи подогрел поступок Тилля Линдеманна. Ещё несколько дней назад он прилетел в Москву из Европы эконом-классом, отменив съёмки клипа Ramstein. Но лишь теперь врачи сняли строгий постельный режим и позволили Светлане Лободе выйти к людям. Тилль Линдеманн использовал возможность, чтобы увезти подругу в один из столичных ресторанов. Как запечатлели очевидцы, вскоре в заведение привезли старшую дочь Светланы Лободы - Еву. Поэтому знаменитости, девочка, менеджер и охрана поужинали практически в семейном кругу. Более того, Лобода и Линдеманн покинули ресторан, заботливо удерживая Еву за руки с двух сторон. Об этом сообщает Super.

Напомним, неделю назад экс-солистку "ВИА-Гры" срочно госпитализировали с проблемами почек. Из-за этого пришлоь отменить три концерта в Москве. Теперь поклонникам придется ждать января - когда команда Светланы Лободы перенесла выступления на 17, 18 и 20 числа. На них обещают пропустить по купленным ранее билетам. Сама певица на странице в Instagram выразила сожаление по поводу сорвавшихся шоу. Однако состояние потребовало срочного хирургического вмешательства.