Анджелина Джоли разрешила детям отметить Хэллоуин с Брэдом Питтом

Американские источники сообщают, что Анджелина Джоли в честь праздника Хэллоуина позволила Брэду Питту увидеть детей вне положенного графика.

Сообщается, что сейчас шестеро детей бывшей голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта могут видеться с отцом только по расписанию, которое ранее составил и утвердил суд в Калифорнии. Однако теперь Анджелина разрешила детям отметить Хэллоуин вместе с Брэдом Питтом, поскольку старшие дети очень хотели увидеться с отцом.

«Хэллоуин всегда был любимым праздником Энджи и в этот день она просто не могла отказать детям», - сообщил инсайдер приближенный к актрисе. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что актриса уже больше двух лет не говорила с экс-мужем по телефону из-за панической атаки.