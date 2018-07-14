«Как дома»: Гагарина поразила поклонников, придя на репетицию «в домашнем»

На своей странице в Instagram девушка выложила видео, в котором предстала перед поклонниками в очень интересном виде.

Одна из самых «голосистых» вокалисток эстрады Полина Гагарина выложила шуточное видео, подписав его «на сцене чувствую себя как дома». Девушка на видео выглядела и вправду как дома, а не на репетиции концерта: в спортивных штанах, растянутой футболке, с полотенцем на голове и феном вместо микрофона в руках. Поклонники были поражены таким «домашним» видом певицы и разделились на два лагеря: одним было всё равно, хоть в тапочках певица, хоть в чём, её голос оправдывает всё, другие же – возмущены. «Что за хрень?» - написал один из комментаторов.

Возможно, такой внешний вид связан с очередными изменениями в имидже певицы. Напоминаем, что недавно Гагарина предстала в образе шатенки перед своей многочисленной аудиторией и поинтересовалась, узнали бы её поклонники. Некоторые считают, что, таким образом, придя на репетицию в полотенце, певица держит интригу по поводу своего нового цвета волос.