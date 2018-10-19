"Имеет полное моральное право": Водонаева прокомментировала конфликт Риты Дакоты и Александра Васильева‍

Бывшая участница скандального шоу "Дом-2" частично заняла сторону ведущего программы "Модный приговор", отметив, что его профессионализм не может вызывать сомнений.

Конфликт между телезвездами начался с того, что Александр Васильев решил обсудить вкус в одежде Риты Дакоты. Он прямо назвал его вульгарным и заявил, что именно из-за этого ее бывший супруг Влад Соколовский ушел из семьи. Реакция певицы была очень резкой, она назвала слова историка моды циничными и злобными. На фоне этого Алена Водонаева отметила, что и сама, возможно, отреагировала бы точно так же, однако считает, что Васильев - это как раз тот человек, который "имеет полное моральное право навалять люлей" за внешний вид.

Она считает, что женщины действительно часто провоцируют мужчин на измену своим внешним видом, однако отметила, что женщина не должна терпеть подобные оскорбления. Вдобавок, она назвала Соколовского таким мужчиной, который считает себя альфа-самцом, поэтому его вина также присутствует.

Водонаева прокомментировала ситуацию еще и в том ключе, что бывшему супругу Дакоты та, возможно, не нравилась в постели. По мнению экс-участницы "Дома-2", жена должна уметь быть в этом месте самой разной, однако главное, чтобы ночью мужа тянуло к ней, а не к другим женщинам.