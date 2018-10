Максим Фадеев показал архивное видео со своим неуклюжим танцем

View this post on Instagram

Да, это я✊🏼 Что-то слишком часто меня стали отмечать на этом видео... Решил рассказать ещё раз, где это я и почему так модно одет. В 89-м я выступал на конкурсе молодых исполнителей "Ялта-90". Пел песню А’Студио - "Джулия". В итоге, занял третье место и даже получил 500 рублей - тогда это была очень неплохая сумма! Кстати, после этого выступления мне начали приходить заказы на джинглы, заставки, музыку для рекламы... Смотрю сейчас на этого парня и думаю... В каком смысле 30 лет прошло?! Как вчера... И вот этот же парень в клёшах 15 ноября собирает Crocus City Hall. Сильно изменился?😜