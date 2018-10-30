Максим Фадеев показал архивное видео со своим неуклюжим танцем

По мнению поклонников, продюсеру пришлось во многом измениться, чтобы стать популярным в России и за её пределами.

«Да это я», - с таких слов Максим Фадеев начал публикацию, чтобы избавить подписчиков от лишних вопросов. В прикреплённом к записи видео продюсер выступает на конкурсе «Ялта-90» с песней группы «A-Studio». При этом исполнение композиции он сопровождает танцами, которые показались многим фанатам неуклюжими. Однако из-за этого архивное видео для них не стало хуже, и привнесло часть истории из жизни Фадеева.

Продюсер, как и его поклонники, отмечает свою модную одежду и стиль. Также Максим рассказал, что выступление, которое он показал фанатам, стало переломным в его карьере. Именно после того, как он занял третье место на конкурсе «Ялта-90» к нему начали поступать заказы, и уже потом он стал набирать популярность среди российских звёзд шоу-бизнеса. Некоторые из фанатов также отметили, что на архивном видео Максим Фадеев очень похож на Гарика Харламова, и если бы не уточнения в тексте, то они не смогли бы найти различий.