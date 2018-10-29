Вдова Караченцова веселилась на поминках и кричала "гип-гип-ура"

На днях состоялось прощание с российским актером Николаем Караченцовым в Москве. Несмотря на трагическое событие, вдова артиста кричала в зале «гип-гип-ура» и веселилась.

26 октября скончался известный российский актер Николай Караченцов после длительной борьбы с раком. Через 3 дня состоялись его поминки в присутствии многих звезд, а также его близких и родных людей. Не смотря на эту печальную новость, вдова актера Людмила Поргина превратила похоронный день в веселый праздник, кричала «гип-гип-ура» и просила остальных гостей веселиться вместе с ней.

Такое странное поведение объясняется просьбой самого Николая Караченцова. По словам Людмилы, он просил не оплакивать его, когда он уйдет на тот свет. Всем гостям, без исключений, было очень тяжело, однако артист дал строгое указание не плакать на его поминках. По этому она призвала всех гостей в этот день пообщаться с Колей, представив, будто он находится среди них всех. «Так что мы не грустим сегодня, а поднимаем бокалы», - сказала вдова.

Ужин начался с того, что Максим Дунаевский и Клара Герцер исполнили вместе «Отче наш». На столах находились разные напитки и блюда. Людмила Поргина пила все время шампанское брют. Этот напиток у нее вызывает ассоциации с ее покойным мужем, потому что он всегда ей дарил такое шампанское. На странице социальной сети источника Дни.ру можно увидеть видео с поминального ужина.

Напомним, что великий актер скончался за день до своего 74-летия. У актера отказали почки, а метастаза поразила почти все важные органы. Его желанием на свой день рождения было увидеть за одним столом всех своих друзей. 29 октября Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище.