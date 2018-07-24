Юлия Высоцкая получила титул Заслуженной артистки РФ

Известная российская актриса получила доказательство своих успешных трудов на поприще кинематографа.

Сообщается, что супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая стала Заслуженной артисткой РФ. Об этом она поделилась в новой публикации своего профиля в социальной сети Instagram. Соответствующее постановление было подписано лично президентом Владимиром Путиным. Звезда подчеркнула, что планирует отметить данное событие с размахом.

Поклонники Высоцкой в комментариях поздравляют актрису с получением важного титула и желают больше свершений как в творческой сфере, так и в семье, а также с нетерпением ждут трансляцию официальной церемонии награждения.

На данный момент Юлия вместе с возлюбленным находится в гастрольном туре в Италии со спектаклем "Вишнёвый сад".