Надежда Бабкина стала длинноволосой блондинкой

Артистка всегда была обладательницей темного цвета волос, однако на последних фотографиях в личном профиле социальной сети Instagram она предстала перед поклонниками в совершенно новом образе.

Накануне завершился гастрольный тур известной 68-летней советской и российской певицы, депутата Мосгордумы и руководителя ансамбля "Русская песня" Надежды Бабкиной. Народная артистка вместе со своей труппой ездила по разным сибирским городам, в том числе была в Тюмени, Омске, Новосибирске. Последним городом, где она выступала, стал город Сургут.

В это же время сотни зрителей наблюдали, как мастерски Бабкина сменяла образ. Зрители рассказали, что в одной из частей спектакля актриса становилась длинноволосой блондинкой из произведений известного писателя Василия Шукшина.

Стоит отметить, что поклонникам Надежды Георгиевны весьма понравилось ее перевоплощение. Они посоветовали ей подумать о том, чтобы сменить имидж на такой в реальной жизни, ведь светлые волосы, по их мнению, визуально делают моложе ее лицо.