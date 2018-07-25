Актриса Мария Машкова рассказала о своем секрете, который она хранила годами

Российская актриса Мария Машкова поделилась со своими фанатами о своем скандальном секрете на странице Instagram.

Артистка дала признание, что поступила в московское высшее учебное заведение с помощью отца, которого зовут Владимир Машков. Он помог ей сдать все экзамены и попасть на экономический факультет в Экономическую академию им. Плеханова. Через какое-то время она поняла, что такого рода специальность ей не подходит. Из-за своего неправильного решения, она втайне от родителей поступила на актерский факультет Театрального института им. Щукина.

В своей публикации она рассказала о блате, который совершил ее отец. Мария написала, что поступила в Театральный институт на случай, если в экономическом будет нудно. Однако нудно ей стало уже после первого дня учебы. Машкова помнит тот день, как сотрудники академии позвонили ее отцу спустя 4 месяца после начала учебы. Тогда актриса уже работала над постановкой «Трамвай «Желание». Артистка каится, что за этот эпизод ей «стыдно до сих пор».

На своей страничке в соцсети она опубликовала старую фотографию своего отца, который, по внешности, сильно отличается от сегодняшнего Владимира Машкова. Мария попросила прощение за то, что разместила эту фотоизображение без его прямого разрешения.

К слову, Мария Машкова создала свой профиль буквально пару дней назад. Раскрутить ее пыталась ее коллега Ирина Горбачева. На сегодняшний день они вместе снимаются в американском комедийном сериале «Masha from Russia». Главным персонажем является русская женщина, которая собирается покорить Голливуд.