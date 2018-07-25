Инсайдер заявил, что Брэд Питт больше не вступит в отношения с известными женщинами

В Сеть поступила инсайдерская информация о том, что Брэд Питт будет скрывать свою избранницу от «всевидящего» глаза журналистов.

После длительных отношений и развода с Анджелиной Джоли, Брэд Питт не отчаялся и начал поиски новой дамы сердца, но уже не только в голливудском окружении, но и среди обычных людей. Актёр на протяжении нескольких месяцев присматривался с кем же ему всё-таки комфортнее и определился. Близкий друг Брэда Питта заявил, что известный артист больше не собирается строить отношения с женщинами-знаменитостями, а им предпочтёт девушек, которые никак не вовлечены в мир шоу-бизнеса и большого кино. Ранее Питт всегда выбирал девушек из актёрского окружения, которые были не менее известны, чем он, что удваивало интерес к «охоте» на пару.

Инсайдер делится, что Брэд Питт вообще не хочет, чтобы в медиа просочилась хоть какая-то информация о его нынешней избраннице. Более того, актёр вообще не предполагает вероятности вступления в новые серьёзные отношения, что также может являться причиной, по которой он скрывает свою партнёршу. А, возможно, его предыдущие отношения развалились из-за вечной конкуренции в семьи, и актёр больше не хочет повторения той ситуации.