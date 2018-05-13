Из-за Кержакова полицейские залезли в памперс ребенка его бывшей жены

Известно, что на данный момент футболист судится с Миланой Тюльпановой. Согласно решению на последнем заседании, он должен был вернуть ей сына, однако этого так и не произошло.

По этой причине их разборки между собой продолжаются. Накануне дочь покойного сенатора Вадима Тюльпанова Милана опубликовала в личном аккаунте фотохостинга Instagram пост, в котором обвинила супруга Александра Кержакова в том, что он вредит их общему ребенку.

Также она с угрозой отметила, что до сих пор хранит переписки с мужем, в которых он якобы рассказывает, как подбросил наркотики бывшей жене Екатерине Сафроновой. Примерно через час запись была удалена из просторов сети, однако СМИ попытались выяснить, что именно знаменитость имела ввиду.

По этой причине журналисты связались с Сафроновой и расспросили ее о подробностях этой истории, и она рассказала всю правду. Как оказалось, инцидент произошел с ней 28 декабря 2016 года. Тогда она была вместе со своей маленькой дочерью Стефанией, приехала к дому и собиралась заходить в подъезд. Внезапно к ней подошли два мужчины, представились сотрудниками МВД, хотя не показали документов, и на них не было специальной формы. Они надели на тогда уже бывшую жену Кержакова наручники и повезли в отделение, однако не в ближайшее, как того требует закон, так как в нем работал ее муж.

Ее обвинили в хранении наркотиков и, чтобы найти их, даже залезли в памперс ребенка. Тем не менее, запрещенных веществ тогда не нашли, однако продолжали пытаться заставить ее признаться в преступлении. Екатерина Сафронова считает, что все это произошло с ней из-за бывшего супруга. Когда она узнала, что информацию подтвердила сама Милана Тюльпанова, то сомнений у нее не осталось.