Беременной Меган Маркл потребовалась срочная помощь из 19 врачей

У Меган Маркл появились осложнения во время беременности. Теперь за ней следит бригада из 19 врачей.

Герцогиня Сассекская имеет теперь в арсенале около двух десятков врачей, которые следят за состоянием беременности. Также известно, что им запретили употреблять спиртные напитки вплоть до дня рождения ребенка. Такую информацию предоставил портал Radaronline.

Врачи подписали условие, при котором они также не имеют права распространять информацию о состоянии будущей мамы Меган. Из числа команды специалистов входят менеджеры, лаборанты, 4 педиатра, 2 сотрудника детского отделения спецслужбы, 4 хирурга, 3 анестезиолога и 5 акушеров. Уже известно место проведение родов — клиника Линдо Уинг, расположенная в Лондоне.

Принц Гарри также очень пристально следит за всем происходящим. Он очень переживает за состояние своей супруги Меган Маркл. К слову, пара до сих пор находится в туре по странам Океании. Сейчас они проводят время в Новой Зеландии, в частности, уже успели посетить парк Абель-Тасман.