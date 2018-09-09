42-летняя Дана Борисова похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Дана Борисова поразила подписчиков в сети Instagram своей идеальной фигурой в мини-бикини.

42-летняя журналистка и телеведущая Дана Борисова продолжает свой сказочных отдых в солнечном Таиланде. Недавно знаменитость решила порадовать своих фолловеров в Instagram и впервые за долгое врем похвасталась своей фигурой в купальнике. Поклонники были в восторге от постройневшей телеведущей, о чем и писали в комментариях.

«Очаровательная девушка с шикарной фигурой, и не скажешь, что уже за 40», «Ну очень хорошо выглядишь», «Так похудела, превосходное тело», «Какая загорелая, худая…Реабилитация явно на пользу пошла», «Вот это фигура, просто бомба», - заявили поклонники в Instagram.