«Партнёры на всю жизнь»: Уилл и Джада Смит раскрыли правду про своё свингерство

В откровенной беседе про свои отношении Уилл Смит и его жена Джада Пинкетт Смит опровергли слухи о том, что они свингеры, которые верят в сайентологию.

В прямой трансляции на Facebook в Red Table Talk пара решила прояснить некоторые вопросы и раскрыть всю правду поклонникам. Уилл Смит заявил: «Давайте обсудим некоторые слухи, чтобы это осталось записано. Мы никогда не относились к сайентологам, и не были свингерами». Смеясь, Джада добавила: «Это очень специфический образ жизни». Ранее предполагалось, что пара является сайентологами, как их коллеги по цеху Том Круз и Кирсти Элли.

Джада шутила, что ей дешевле «держать при себе» Уилла Смита, на что актёр сказал, что, если бы он не встретил свою жену, он бы оставался в тщетных поисках всю свою жизнь. В последние пару недель пара честно рассказывает о своих отношениях. Актёр добавил, что он знал, что что-то в их энергии является волшебным. Пара называет себя «партнёры на всю жизнь» и не представляет себя в отношениях с кем-либо ещё.