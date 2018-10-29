Санта Димопулос показала совместное фото с десятилетним сыном

В честь дня рождения наследника певица устроила ему большой праздник, куда пригласила светящихся роботов.

Украинская певица Санта Димопулос прославилась после победы в третьем сезоне музыкального проекта "Фабрика звёзд". Ее карьера на этом не остановилась, ведь после она на время стала одной из солисток популярной поп-группы "ВИА Гра". Помимо того, что она является известной певицей, она также завоевала статус чемпионки мира по фитнесу.

Однако самой большой своей гордостью Димопулос считает своего десятилетнего сына Даниэля. Накануне она показала поклонникам совместное фото с ним, разместив его на личной странице фотохостинга Instagram. Певица стоит, склонившись рядом с мальчиком и приобняв его за плечи. Он же не смотрит в кадр, однако все равно позирует, скрестив ноги и держа в левой руке букет цветов.









Поклонники поразились тому, насколько быстро вырос ее ребенок и каким красивым он стал. Также многие из них оставили пожелания для мальчика в его день рождения.