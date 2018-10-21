Екатерина Андреева вернулась на передачу "Время" после скандала

Телеведущая Екатерина Андреева вернулась на телепередачу «Время» на Первом канале после громкого скандала.

По данным источника Starhit, телеведущую сняли с должности на телеканале, а вместо нее назначили нового — Кирилла Клейменова. Вчера зрители снова смогли увидеть ее на привычном месте. Сообщается, что ранее Екатерину перевели на должность ведущей программы, которую показывали в другом часовом поясе.

История началась с того, что в начале месяца Екатерину Андрееву лишили эфира. Программу «Время» она уже больше не вела, а вместо нее поставили другого телеведущего — Кирилла Клейменова. Однако Андреева вела передачи из других часовых поясов, а также она ведет субботнюю передачу в тандеме с Виталием Елисеевым.

Вчера Екатерина появилась на вечерней передаче, которая стартовала с печальной новости — проводов Караченцова в «Ленкоме».

Зрители телеканала «Время» очень неоднозначно ответили на уход привычной телеведущей. В соцсетях Екатерина Андреева прокомментировала уход тем, что «это такой вкус у начальников». Однако ее зрители все же могли смотреть на «Орбитах».

К слову, она ведет эту передачу уже 20 лет. А слухи про ее увольнение были нередким явлением. По мнению телеведущей, таким образом, люди хотят выбить ее из колеи. Сама Екатерина реагирует на это спокойно, комментируя, что ей абсолютно безразлично на эти слова. Друзья ей звонят по телефону и спрашивают «что и почему?». Такие заявления ее не сбивают с ног и если ее когда-то уволят, она будет заниматься чем то другим. «В этом случае я танк с броней», - заявляет Екатерина Андреева.

Для своих фанатов телеведущая ведет свой блог на странице Instagram, где она рассказывает о своих кругосветных путешествиях. Все ее истории наполнены юмором и это привлекает аудиторию. Поклонники с восторгом отзываются о ее внешности, которую она смогла сохранить до своего возраста. По словам, телеведущая не делала пластику, а секрет ее красоты заключается лишь в здоровом образе жизни.