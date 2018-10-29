"С вами все в порядке?": Волочкова не показала шпагат на первом снегу
Популярность балерины растет с каждым днем. Так, на ее личной странице в Instagram собралось уже более 900 тысяч подписчиков. Поклонники, которые следят за ее жизнь уже давно, стали замечать перемены в ее характере и странное поведение.
Вчера ближе к ночи Анастасия Волочкова опубликовала на персональном профиле фотохостинга новое видео, которое стало пиковым для таких фанатов. Они решили высказать в комментариях все, что им не нравится в поведении знаменитости.
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С первым снегом!!! Как здорово, когда в холоде согреваешься любовью любимых и теплом пальтишка от @animos_ru и @tomfarr_rus 👍🏼 Радуйтесь и берегите друг друга! И согревайте! #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good
Большая часть из них была поражена странным поведением балерины: она бегала по двору и что-то рассказывала, "вперемешку" то восхищаясь первым снегом, то рекламируя очередной интернет-магазин, в котором приобрела "такую классную шубейку-пальтишко". "Госпожа Волочкова! Я не могу понять, Вы балерина или рекламный агент?", - вопрошали в комментариях они.
Также многие поклонники были удивлены, что Волочкова даже не показала шпагат в честь того, что в Москве начался первый снег: "Ну что ж, Настя, на первом снеге и без шпагата... Начинаю расстраиваться))))". К слову, увидев странные пляски балерины, многие и вовсе начали беспокоиться за ее психическое здоровье: "С вами все в порядке?", "Заканчивающаяся стадия инфантильности, переходящая в шизофрению".