"С вами все в порядке?": Волочкова не показала шпагат на первом снегу

Сегодня, 11:11 \\ Шоу-бизнес

Популярность балерины растет с каждым днем. Так, на ее личной странице в Instagram собралось уже более 900 тысяч подписчиков. Поклонники, которые следят за ее жизнь уже давно, стали замечать перемены в ее характере и странное поведение.

 Вчера ближе к ночи Анастасия Волочкова опубликовала на персональном профиле фотохостинга новое видео, которое стало пиковым для таких фанатов. Они решили высказать в комментариях все, что им не нравится в поведении знаменитости.



Большая часть из них была поражена странным поведением балерины: она бегала по двору и что-то рассказывала, "вперемешку" то восхищаясь первым снегом, то рекламируя очередной интернет-магазин, в котором приобрела "такую классную шубейку-пальтишко". "Госпожа Волочкова! Я не могу понять, Вы балерина или рекламный агент?", - вопрошали в комментариях они.

Также многие поклонники были удивлены, что Волочкова даже не показала шпагат в честь того, что в Москве начался первый снег: "Ну что ж, Настя, на первом снеге и без шпагата... Начинаю расстраиваться))))". К слову, увидев странные пляски балерины, многие и вовсе начали беспокоиться за ее психическое здоровье: "С вами все в порядке?", "Заканчивающаяся стадия инфантильности, переходящая в шизофрению".

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Автор - Мартина Корф
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