Пользователи Instagram раскритиковали Яну Рудковскую за завтрак

Всем известно, что первый приём пищи является основополагающим на весь день, поэтому он должен полностью насытить организм. Однако, видимо, известный российский продюсер об этом не знает.

Именно поэтому пользователи социальной сети Instagram раскритиковали Яну Рудковскую за её завтрак, фотографию которого она опубликовала в своём профиле. Мало того, что посуда и столовые приборы сделаны из чистого хрусталя, а посредине стола красуется огромный букет из роз, на тарелке было минимальное количество пищи.

Поклонники знаменитости обеспокоились её аппетитом, отметив, что для завтрака весьма мало потребление одних углеводов, синтезированных на химической основе. Пользователи соцсети волнуются, что на тарелке нет больше никаких полезных элементов для продуктивного дня, о чем и не забыли упомянуть в комментариях.