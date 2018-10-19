"Навязывается": Ольга Бузова не приняла букет от Дениса Лебедева‍ на вокзале

Бывший участник шоу "Замуж за Бузову" продолжает добиваться сердца звезды, однако та совсем не хочет прощать ему его обман.

Чтобы в очередной раз напомнить о себе и своих чувствах, Денис Лебедев решил встретить известную российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову прямо с поездки на Казанском вокзале. Он купил шикарный букет цветов и продолжил ожидать свою возлюбленную. Тем не менее, как оказалось позже, подарок от поклонника она не приняла.

"Ольга Бузова не приняла букет и извинения от Дениса Лебедева‍", - написал Лебедев в Istagram. Тем не менее, с произошедшим он смирился и отметил, что не станет выбрасывать букет и отвезет домой. Между тем, события прокомментировала даже сама теледива, хотя обычно она предпочитает отмалчиваться и не вступать в скандал.

Используя раздел Stories, Ольга Бузова рассказала, что для нее значит добиваться любимой женщины, и заявила, что сыровар из Суздаля занимается совершенно другим делом - "навязывается".

Также через время, когда певица показывала поклонникам съемки с фотосессии одежды личного бренда, она вскользь снова упомянула эту тему, написав, что по гороскопу является козерогом, а значит, никогда не возвращается.