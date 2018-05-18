Певица Азиза выступает в инвалидной коляске из-за сломанной ноги

Сегодня, 20:05 \\ Шоу-бизнес

Азиза получила травму, споткнувшись о порожек. О переломе певица узнала лишь на следующий день, теперь ей нужно ходить в гипсе в течении 1 месяца.

 Певица Азиза принимает участие в шоу «Лучше всех». В недавнем эфире артистка шокировала зрителей. Певица выехала на сцену в инвалидной коляске. Лишь потом фанаты узнали, что к такому средству передвижения Азиза прибегла из-за сломанной ноги.

Теперь певица выступает в инвалидной коляске. Азизе нужно ждать, чтобы перелом сросся, а травма зажила. Певица решила не рушить свои планы на ближайшие недели. Из-за сломанной ноги она не стала откладывать выступления и концерты. Вместо этого певица Азиза решила стойко переносить травмы. Поэтому она сейчас выступает в инвалидной коляске.

По данным СМИ, проблемы со сломанной ногой певице приходится решать в одиночестве. Совсем недавно Азиза разорвала отношения с бизнесменом Александром Бродолиным. С ним певица встречалась 8 лет, но за все это время он так и не сделал ей предложение руки и сердца. По словам Азизы, она устала ждать заветного кольца и решила искать новую любовь.

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Автор - Анна Пушкина
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