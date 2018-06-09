«Больше не твоя»: Участница «Холостяка» записала рэп про Егора Крида

Галина Чиблис спела об отношениях с главным героем 6-го сезона шоу «Холостяк». Девушка дошла до полуфинала, однако сердце Крида она так и не завоевала.

Участница «Холостяка» Галина Чиблис опубликовала на YouTube свою песню. Галина Чиблис записала рэп про Егора Крида. Песня получила название «12 роз». Вместе с девушкой рэп читали ее подруги – певицы тати и Бензи.

«Больше не твоя», - говорит в своей песне Галина Чиблис. Она упрекнула Крида в том, что он выбирал девушку не сердцем, а детородным органом. По словам Чиблис, она не захотела любить по сценарию и ей очень даль от того, что интерес Крида к ней продлился лишь 12 роз (в каждом выпуске «холостяк» дарил девушкам по одной розе).

Рэп про Егора Крида несет в себе несколько оскорбительный характер. Однако, Галина Чиблис не хочет обидеть отвергнувшего ее «холостяка». По словам участницы шоу, текст песни она написала сразу после своего ухода из проекта, поэтому в нем много эмоций.

Пользователи негативно восприняли рэп от Галины Чиблис. Они пишут, что участница «Холостяка» решила попытаться «хайпануть», однако уже слишком поздно. На YouTube рэп от Галины Чиблис собрал около 10 тысяч просмотров, комментировать ролик или же смотреть число дизлайков пользователи не могут.