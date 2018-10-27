Беременную звезду «Дом-2» срочно госпитализировали, возможна операция

Сегодня, 18:33 \\ Шоу-бизнес

Богдана Николенко, экс-участница телестройки, рассказала, что у нее повились резкие боли внизу живота. Врачи уже нашли источник боли и пытаются устранить проблему.

 Как стало известно, беременную звезду шоу «Дом-2» в срочном порядке увезли в больницу. Богдану Николенко срочно госпитализировали из-за того, что у нее стал болеть живот.

Врачи установили, что в связи с беременностью у Николенко начались проблемы с почками. Из-за изменений в организме несколько сместились внрутренние органы, один из них теперь придавлен другим. Сейчас медики пытаются исправить ситуацию антибиотиками. Если лекарства не помогут, то вполне возможна операция.

Пользователи Сети беспокоятся за беременную звезду «Дом-2» и желают ей выздоровления. В комментариях уже появились девушки, которые дают Богдане Николенко советы и пытаются помочь ей с ее проблемой.

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Автор - Анна Пушкина
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