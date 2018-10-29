Полина Гагарина кардинально сменила имидж и отправилась выступать в метро

Сегодня, 07:30 \\ Шоу-бизнес

В Сети появились кадры, на которых певица, замаскированная черным париком и широкополой шляпой, поет на станции московской подземки. Юзеры сразу увидели в загадочной девушке Полину Гагарину, перформанс их заинтересовал.

 В столичном метро пассажиры могли наблюдать весьма необычное действие. Две девушки в странных нарядах пели песню Виктора Цоя «Кукушка». У микрофона стояла брюнетка в пальто и шляпе и блондинка в очках и шапке. Многие сразу угадали, кто скрывается за париком и шляпой.

Пользователи утверждают, что песню в метро спела Полина Гагарина, которая кардинально сменила имидж ради необычного выступления. Многих заинтересовали причины, по которым Гагарина отправилась выступать в метро. Позже пользователи рассмотрели, кто скрывается за очками и париком брюнетки, после этого все непонимания были исчерпаны.

По словам комментаторов, в «костюме ведьмочки» была Регина Тодоренко. Вполне возможно, что она пригласила Гагарину в свое шоу и уже в скором времени полное выступление певиц в метро можно будет увидеть на YouTube.

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Автор - Анна Пушкина
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