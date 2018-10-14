50 Cent выкупил 200 билетов на концерт конкурента, чтоб его разыграть

Сегодня, 17:41 \\ Шоу-бизнес

В рэп-индустрии довольно неординарно борятся с успешными коллегами по цеху.

Популярный исполнитель Кертис Джексон, более известный миру как 50 Cent, конкурирует с Ja Rule не первый год. Так, рэпер выкупил 200 билетов на концерт своего врага, который состоится 9 ноября. Cоздатель композиции In Da Club объяснил этот ход тем, что хотел добиться того, чтобы эти места остались пустыми.

Он отметил, что каждый билет обошёлся ему в 15 долларов, то есть в целом рэпер потратил 3000 долларов США. Также Джексон разместил в сети снимок, который показывает пустые ряды, на одном из которых сидит его конкурент в одиночестве, назвав этот концерт "чертовски крутым".

Тем временем Ja Rule не остался в стороне и в отместку опубликовал фотографию в социальной сети Instagram, на которой изображён его соперник в образе женщины. Известно, что поводом для скандальных разборок по сей день стало ограбление Ja Rule в 1999 году в Нью-Йорке, который обвинил в этом 50 Cent.

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Автор - Татьяна Сазонова
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