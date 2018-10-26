Саша Черно прокомментировала слухи о своей беременности

Главная скандалистка шоу «Дом-2» решила развеять слухи о своей беременности и объяснить поклонникам, почему она пока не собирается рожать детей.

На мысли о том, что Саша Черно может быть беременна, поклонников девушки подтолкнул снимок УЗИ, который появился на странице её жениха. Он не оставил подписи, которая исключила бы рождение странных теорий, поэтому выпытывать правду поклонники отправились к самой Александре. Девушка прокомментировала ситуацию и заявила, что она не беременна и ближайшие месяцы не сможет порадовать верных фанатов позитивными новостями.

«Мне в целом беременеть ближайшие месяца 2 нельзя. Нужно скинуть вес кг 10-15 и пропить курс лечения», - пишет Саша и добавляет, что в будущем пара всё же планирует иметь потомство. Но фанаты поражены легкомысленностью Саши Черно и её лежащего врача. Девушки, которые также по рекомендации докторов забеременели с весом +/- 100 кг, все 9 месяцев лечились от разных заболеваний. У некоторых даже случался выкидыш. Они советуют Саше похудеть минимум на 40 кг и учесть, что она ещё и поправится, вынашивая малыша.