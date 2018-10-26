Саша Черно прокомментировала слухи о своей беременности

Сегодня, 16:40 \\ Шоу-бизнес

Главная скандалистка шоу «Дом-2» решила развеять слухи о своей беременности и объяснить поклонникам, почему она пока не собирается рожать детей.

На мысли о том, что Саша Черно может быть беременна, поклонников девушки подтолкнул снимок УЗИ, который появился на странице её жениха. Он не оставил подписи, которая исключила бы рождение странных теорий, поэтому выпытывать правду поклонники отправились к самой Александре. Девушка прокомментировала ситуацию и заявила, что она не беременна и ближайшие месяцы не сможет порадовать верных фанатов позитивными новостями.

«Мне в целом беременеть ближайшие месяца 2 нельзя. Нужно скинуть вес кг 10-15 и пропить курс лечения», - пишет Саша и добавляет, что в будущем пара всё же планирует иметь потомство. Но фанаты поражены легкомысленностью Саши Черно и её лежащего врача. Девушки, которые также по рекомендации докторов забеременели с весом +/- 100 кг, все 9 месяцев лечились от разных заболеваний. У некоторых даже случался выкидыш. Они советуют Саше похудеть минимум на 40 кг и учесть, что она ещё и поправится, вынашивая малыша.

Поделиться новостью:
Автор - Олеся Куприна
Главное за неделю

Глюк’oZa выложила в сеть фотографию с мужем в обнаженном виде

 Певица Наталья Ионова, которая также известна под псевдонимом Глюк’oZa, выложила в сеть фотографию в обнаженном виде с полуголым мужем Александром Чистяковым, где пара находится в спальне. Звезда со...

"Зависть миллионов женщин": уволенную журналистку NBC пригласили на "Первый канал"

 Американка Мегин Келли может устроиться на работу в программу \"Время\". Так заявил её...

Кормящей маме Настасье Шубской ставят капельницы из-за болезни

 Супруга Александра Овечкина восстанавливает здоровье методами, которые не скажутся на их...

В ночном клубе Москвы избили рэпера Гуфа

 Музыкант уже обратился в полицию. Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) получил...

«Пиар на немощности»: Юлии Меньшовой напомнили, как она унизила жену Николая Караченцова

 Несколько лет назад Меньшова негативно высказалась в адрес Людмилы Поргиной. Теперь же...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ