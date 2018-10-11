В «пельменях» опять раскол: Мясников объявил об уходе от Рожкова

Поводом для этого стал шуточный ролик, записанный Андреем Рожковым. Комик вместе с Вячеславом Мясниковым выступают отдельно от «Уральских пельменей», СМИ приписывают им баснословные гонорары.

В «пельменях» опять назревает раскол. В этот раз об уходе заявил Мясников. Комик пошутил о том, что после концерта в Березниках Рожков купил себе яхту, а ему хватило лишь на дыню. Мясников стал спрашивать, где его яхта и почему он не видел таких больших гонораров.

Вячеслав Мясников в шутку требует от Рожкова объяснений и угрожает, что уйдет от него. «Или мне придется отколоться от отколовшегося состава», - грозит комик своему напарнику. Как известно, Рожков и Мясников откололись от состава «Уральских пельменей» и теперь их называют «Наши пельмени».

Пользователи сразу поняли, что Мясников в шутку объявил об уходе от Рожкова. Однако, многим ситуация с расколом в «пельменях» кажется весьма скандальной и некрасивой. По мнению поклонников, юмористы гармоничнее смотрелись все вместе, а ссоры и конфликты лишь ухудшили их юмор.