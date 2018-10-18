Друг умершего солиста группы «Нэнси» обвинил в его гибели врачей

Сегодня, 15:35 \\ Шоу-бизнес

31-летний певец Сергей Бондаренко скончался 18 октября, причины гибели его семья предпочла не разглашать. По мнению гитариста группы «Мираж» Алексея Горбашова, музыкант мог умереть из-за врачебной ошибки.

 Отец Сергея Бондаренко сообщил о смерти своего сына, однако подробностей случившегося он не раскрывал. Друг умершего музыканта заявил, что причиной смерти солиста группы «Нэнси» может быть инфекция, занесенная во время операции.

Горбашов обвинил в гибели Бондаренко-младшего врачей. Как утверждает друг умершего певца, у музыканта были некоторые болезни, но они были не смертельными. Горбашов рассказал, что у Сергея Бондаренко на спине внезапно выросла странная шишка.

Певца отправили на операцию, там врачи вырезали новообразование. После операции состояние Сергея Бондаренко ухудшилось, он оказался в реанимации. Музыканту настолько было плохо, что его даже подключали к аппарату искусственного дыхания. Спустя два дня солист группы «Нэнси» умер.

Друг умершего певца винит в его смерти медиков. Якобы, врачи могли случайно допустить ошибку, из-за которой в организм Сергея Бондаренко могла попасть инфекция.

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Автор - Анна Пушкина
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